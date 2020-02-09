شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام أوساسونا × ريال مدريد: عودة أولى خارج القواعد.. وزيدان يتخطى مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق ريال مدريد مضيفه أوساسونا، بنتيجة 4-1، في مباراة ضمن مباريات الجولة 23 من لاليجا.

وضمن ريال مدريد بقائه على قمة الترتيب للجولة القادمة على الأقل، بعد أن وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه (برشلونة) إلى 6 نقاط كاملة، متواجدًا في الصدارة برصيد 52 نقطة.

وافتتح أصحاب الأرض التهديف في المباراة بعد 14 دقيقة فقط من البداية عن طريق المدافع أوناي جارسيا، ليتلقى ريال مدريد هدفًا خارج قواعده في لاليجا للمرة الأولى منذ مباراة فالنسيا في منتصف ديسمبر الماضي، وبعد 3 مباريات متتالية خارج القواعد بشباك نظيفة في الدوري.

ووجد ريال مدريد نفسه متأخرًا في النتيجة للمباراة الخامسة في لاليجا هذا الموسم، ولأول مرة منذ مباراة ريال سوسيداد في الجولة 13 (قلب تأخره 1-0 إلى فوز 3-1).

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وعدل صانع الألعاب الإسباني إيسكو، النتيجة للضيوف بعد مرور 33 دقيقة من الشوط الأول، مسجلًا أول أهدافه في الدوري هذا الموسم (في مباراته الـ14 مع الفريق)، وهدفه رقم 50 خلال مسيرته في لاليجا (14 مع مالجا و36 مع ريال مدريد).

ووضع قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، فريقه في المقدمة بعد 5 دقائق فقط من تعديل النتيجة، ليقلب ريال مدريد النتيجة ويتفوق على مضيفه.

وسجل راموس هدفه رقم 115 في مسيرته الاحترافية، وهو هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم ليحافظ على موقعه كثاني أفضل هداف في الفريق بالدوري هذا الموسم خلف كريم بنزيما (13 هدف)، مسجلًا للعام الميلادي السابع عشر على التوالي في لاليجا.

وعزز البديل لوكاس فاسكيز تقدم الفريق بهدف ثالث قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، مسجلًا ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم، قبل أن يحسم الصربي لوكا يوفيتش المباراة لصالح الضيوف بتسجيله الهدف الرابع في الوقت بدل من الضائع في المباراة، ليحقق ريال مدريد أول فوز خارج قواعده في مباراة كان متأخر في نتيجتها بالدوري هذا الموسم.

وحقق المدرب زيدان فوزه رقم 88 في لاليجا مع ريال مدريد، ليتجاوز المدرب جوزيه مورينيو (87) ويرتقي إلى المركز الثالث في سجل أكثر المدربين تحقيقًا للفوز مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، خلف الألماني ليو بينهاكر (89) وميجيل مونيوز (257).