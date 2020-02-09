نهاية الشوط الأول: الإسماعيلي (1)-(0) الزمالك.. المحمدي يتقدم للدراويش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره الزمالك، على استاد الإسماعيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد فوزي. الدفاع: محمود البدري – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – عماد حمدي- محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبدالرحمن مجدي. الهجوم: فخر الدين بن يوسف «الروچ». ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمد مجدي الجمل – محمد صادق – محمد بيومي – همام طارق – بيكيتي سيلفا – بنسون شيلونجو. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد عيد. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهي «أوباما» – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد – محمد عبدالسلام – محمد حسن – إسلام جابر – كاسونجو كابونجو – مصطفى فتحي – أحمد سيد «زيزو». أبرز أحداث اللقاء: د32: الجكم يحتسب ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي د33: جوووووول باهر المحمدي يسجل من ركلة الجزاء د36: محمود عاشور حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك د45: دقيقة واحدة وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول الشوط الثاني

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