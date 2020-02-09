شكرا لقرائتكم خبر عن «الروچ» يقود هجوم الإسماعيلي في مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة المدير الفني الفرنسي، ديديه جوميز، تشكيل لاعبيه للقاء الزمالك، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements الدفاع: محمود البدري – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – أسامة إبراهيم. الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – عماد حمدي- محمد الشامي – أحمد مدبولي – عبدالرحمن مجدي. الهجوم: فخر الدين بن يوسف «الروچ». ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي – محمد مجدي الجمل – محمد صادق – محمد بيومي – همام طارق – بيكيتي سيلفا – بنسون شيلونجو.

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