شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فرجاني ساسي ومصطفى محمد لتشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق في مواجهة نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبوجبل. Advertisements الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – أحمد عيد. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهي «أوباما» – محمد أوناجم – أشرف بن شرقي. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد – محمد عبدالسلام – محمد حسن – إسلام جابر – كاسونجو كابونجو – مصطفى فتحي – أحمد سيد «زيزو».

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