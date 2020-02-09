فريق طائرة نادي خيبل يكسب اول اختبار تجريبي لة امام منتخب وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

تمكن سفير المهرة فريق طائرة نادي خيبل من تجاوز مستضيفة منتخب حضرموت الوادي بشوطين مقابل شوطاً واحد في اللقاء الودي الذي جمعهما عصر اليوم على ملعب صالة الشهيد علي عبيد بامعبد بمدينة سيئون.



وكان منتخب الوادي صاحب الارض والجمهور قد تقدم بكسب الشوط الاول بنتيجة 26-24

وفيما تالق لاعبي خيبل في الاداء والسيطرة على زمام اللعب وحسم المباراة بشوطين على التوالي 25-15 و25-23.

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وكسب اللقاء بشوطين مقابل شوط .

وتعد مقابلة خيبل بنظيرة منتخب وادي حضرموت التجريبيةالاولى بقيادة المدرب التونسي نجيب العميري ومساعدة بلعيد كرامة والذي ياتي استعداداً للمشاركة في البطولة العربية38 للكرة الطائرة بمصر.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة الاستاذ محمد عمر سويلم ولاخ/ رياض الجهوري مدير عام مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت وامين عام فرع الكرة الطائرة بوادي حضرموت ،وعدداً من الشخصيات الرياضية وجماهير غفيرة حرصت على مشاهدة اللقاء الاخوي الكبير .

الجذير بالذكر ان فريق نادي طائرة خيبل اليمني المهري سوف يغادر الجمهورية اليمنية صباح الغد عبر مطار سئيون الدولي الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في البطولة العربية ( 38 ) .