عمر السومة يحسم مصيره من الرحيل عن الأهلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

إسراء محمد

كشف الدولي السوري عمر السومة عن مصيزه من الرحيل عن أهلي جدة أو البقاء داخل قلعة الراقي.

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ونشر اللاعب فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليتحدث فيه عن تلك الإشاعات.

وقال:" أوجه رسالة إلي جمهور الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا بشأن انتقالي للفريق، و أن كل ما قيل كان عبر السوشيال ميديا فقط و ليس له أي أساس من الصحة".

مؤكداً على أنه لم يتحدث معه أي أحد بشكل رسمي، و أنه من الشرف أن ينتقل للنادي المصري العريق.

وأشار إلي أنه مرتبط بعقد مع أهلي جدة السعودي و ولم يتحدث معه تركي آل الشيخ عن الإنتقال للشياطين الحمر.