فهد المولد يستعد للعودة مع الاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أفادت تقارير رياضية عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد مرة أخري.

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يذكر أن اللاعب قد تعرض للإيقاف لمدة عام كامل بعد ثبوت تناوله مادة محظورة بعد مواجهة النصر في الجولة السابعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي.

و من المقرر أن عودة اللاعب سوف تكون يوم العاشر من مارس القادم ليتمكن من المشاركة في أخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

و بدأ اليوم المولد برنامجخ التأهيلي استعداداً للعودة للمباريات مرة أخري بعد انتهاء مدة الإيقاف الطويلة.