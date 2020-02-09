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فهد المولد يستعد للعودة مع الاتحاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أفادت تقارير رياضية عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد مرة أخري.

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يذكر أن اللاعب قد تعرض للإيقاف لمدة عام كامل بعد ثبوت تناوله مادة محظورة بعد مواجهة النصر في الجولة السابعة والعشرون من دوري كأس الأمير للموسم الماضي.

و من المقرر أن عودة اللاعب سوف تكون يوم العاشر من مارس القادم ليتمكن من المشاركة في أخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

و بدأ اليوم المولد برنامجخ التأهيلي استعداداً للعودة للمباريات مرة أخري بعد انتهاء مدة الإيقاف الطويلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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