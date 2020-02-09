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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فهد المولد يستعد للعودة مع الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020
أفادت تقارير رياضية عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فهد المولد مرة أخري.
يذكر أن اللاعب قد تعرض للإيقاف لمدة عام كامل بعد ثبوت تناوله مادة محظورة بعد مواجهة النصر في الجولة السابعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي.
و من المقرر أن عودة اللاعب سوف تكون يوم العاشر من مارس القادم ليتمكن من المشاركة في أخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.
و بدأ اليوم المولد برنامجخ التأهيلي استعداداً للعودة للمباريات مرة أخري بعد انتهاء مدة الإيقاف الطويلة.
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