الهلال يبدأ دفاعه عن لقبه الآسيوي بشهر إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
يبدأ الهلال اليوم رحلة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال آسيا عندما يستضيف فريق شهر خودرو الإيراني على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، وهو المكان الذي اختاره الهلال لمبارياته في مواجهة الفرق الإيرانية التي حظر عليها الاتحاد الآسيوي خوض مباريات على أراضيها في النسختين الماضيتين.
وسيرمي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بكامل ثقله تفاديا لأي عنصر مفاجئ من الفريق الإيراني صاحب التجربة الحديثة بدوري أبطال آسيا.
وافتقد الهلال في آخر لحظة نجم خط وسطه الأكثر مشاركة في البطولة بـ89 مباراة، محمد الشلهوب، نتيجة تعرضه لإصابة في العضلة، فيما سيكون أبرز نجوم الفريق حاضرين بقيادة سلمان الفرج وسالم الدوسري وبافيتمبي جوميز وسيبستيان جوفينكو.
في المقابل، يبرز في شهر خودرو الذي يدربه مجتبى ساراسياي، الحارس مهدي رحمتي وأكبر صادقي ومحمد فرمرزي.
قبل المواجهة
- يتصدر الهلال الدوري المحلي (دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) بـ38 نقطة
- يحتل شهر خودرو المركز الخامس في سلم الدوري الإيراني
- تخلى مدرب الهلال عن مدافعه محمد البريك حرصا على عدم المجازفة به بعد إصابته الأخيرة
- يفتقد شهر خودرو بعض لاعبيه نتيجة عدم إصدار تأشيرات دخول للأراضي الإماراتية
- المشاركة في النسخة الحالية هي الأولى للفريق الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا
- يشارك شهر خودرو بدور المجموعات بعد تغلبه على السيلية القطري في الملحق بركلات الترجيح 5-4
- تأسس النادي الإيراني عام 2005 وتم تغيير اسمه من مادی بدیده إلى شهر خودرو خراسان عام 2018
- في آخر 5 مواجهات محلية، فاز الهلال 3 مرات وتعادل مرتين، فيما فاز خودرو 3 مرات وتعادل مرة وخسر مثلها
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