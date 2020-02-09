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8 اتحاديين تحت مجهر المنشطات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

استقبلت إدارة النادي وفدا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لإجراء اختبارات مخبرية على مجموعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، محليين وأجانب.

ووقع اختيار اللجنة على كل من سعود عبدالحميد، وكريم الأحمدي، ورومارينهو، وعبدالإله المالكي، وعبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي، وليوناردو جيل، ومارسيلو غروهي.

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وعلى صعيد الاستعدادات لمباراة ضمك اليوم بالجولة الـ18 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فقد رصدت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية مجزية لتحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات بعد أن حققوا الفوز في الجولة الماضية على التعاون.

من جهة أخرى تلقى نادي النجم الأحمر الصربي ضربة موجعة بعد أن أصيب اللاعب المعار إليه أخيرا من نادي الاتحاد، سيكو سانوجو إلى إصابة يحتاج على إثرها للعلاج والتأهيل مدة شهرين.

ويسعى صناع القرار في النادي الصربي لإيجاد حلول، ولا سيما بعد انتهاء فترة الانتقالات الشتوية منذ يومين.