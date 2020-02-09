شكرا لقرائتكم الإسماعيلي ضد الزمالك.. لاعبو الأبيض يصلون ملعب الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الزمالك



وصل الزمالك إلى ستاد الإسماعيلية ، استعداداً لمواجهة الدراويش التى ستجمع بينهما، في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى تنقله 12 كاميرا عبر قناة أون وتايم سبورت.

الإسماعيلي ضد الزمالك



وجاء وصول الزمالك وسط تشديدات أمنية فى ظل إقامة المباراة بدون حضور جماهير حيث سيتم السماح لمسؤولى الناديين إلى جانب وسائل الإعلام بشأن دخول ملعب المباراة ويرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

الإسماعيلي ضد الزمالك



فيما يحتل الزمالك المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948، وانتهت بفوز الدراويش، بهدفين دون رد.

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الإسماعيلي ضد الزمالك



وحقق الزمالك، الفوز، فى مواجهات أولاد العم خلال 48 مباراة، فيما تعادل الفريقين فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى32 مباراة، سجل الزمالك سجل 139 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 118 مرة، على مدار تاريخهما فى الدورى ليتفوق الزمالك بفارق 21 هدف ويُعد عبد الحليم على، مهاجم الزمالك السابق، هو الهداف التاريخى للأبيض فى مواجهات الفريقين، حيث سجل العندليب 8 أهداف فى شباك الدراويش، فيما سجل عوض عبد الرحمن، مهاجم الإسماعيلى السابق، نفس عدد الأهداف فى شباك الأبيض، ليكون الهداف التاريخى للدراويش فى لقاءات القمة بينهما.



لاعبو الزمالك



لاعبو الزمالك



لاعبو الزمالك



لاعبو الزمالك



لاعبو الزمالك