شكرا لقرائتكم الاسماعيلى ضد الزمالك .. فخر الدين بن يوسف يقود الدراويش أمام الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلي جوميز، التشكيل الأساسى للفريق فى مواجهة الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:



حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم.

خط الوس: محمود دونجا – عماد حمدى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

وجاءت قائمة الاحتياطي كالتالى: "محمد مجدى – محمد مجدى الجمل – محمد صادق – محمد بيومى – همام طارق – بيكيتى سيلفا – بنسون شيلونجو".

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فيما يرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948، وانتهت بفوز الدراويش، بهدفين دون رد.

وفاز الزمالك فى قمة أولاد العم خلال 48 مباراة فيما تعادل الفريقين فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى32 مباراة، سجل الزمالك سجل 139 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 118 مرة، على مدار تاريخهما فى الدورى ليتفوق الزمالك بفارق 21 هدف.