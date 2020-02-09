شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة الأهلى والمصرى 60 دقيقة من أجل سوبر "الزمالك والترجى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على تعديد موعد مباراة الأهلي و المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري الممتاز ، بسبب تضارب موعدها مع مباراة الزمالك أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

ويواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي في السابعة والنصف مساء الجمعه ، بينما يواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في السادسة مساء الجمعة ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تعديل موعد مباراة الأهلي و تأخير إقامتها لمدة 60 دقيقة ، من أجل متابعة الجماهير المصرية لمباراة الزمالك و الترجي.

وتقام مباراة الأهلي و المصري بإستاد حرس الحدود " المكس "بالإسكندرية ، بدون حضور جماهيري.

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات في موعدها ولا نية لإلغاءها كما يتردد .

تابع مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلي و الزمالك تمت و نفس الأمر لاتحاد الكرة ، مؤكداً أن هناك تنسيق تام بين مجلس أبو ظبي و شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر و الإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلي و الزمالك.

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك ، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الفريق في الإمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلي والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.