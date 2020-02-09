شكرا لقرائتكم وادى دجلة ينهى الاستعداد لمواجهة المصرى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، تدريباته الجماعية الأولى على ملعب استاد السويس، فى إطار التحضير لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشهد التدريب جانب بدنى، مع بعض الجمل الفنية والتكتيكية التى سيعتمد عليها الخواجة اليونانى فى مواجهة الفريق البورسعيدى، خاصة وأن وادى دجلة يسعى لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول مسابقة الدورى.

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ويحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 8 مواجهات، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر فى 5.

وتضم قائمة وادى دجلة التى أعلن عنها تاكيس جونيس كلاً من.. محمد عبد المنصف - خالد وليد - رجب عمران - خالوادد رضا - عبد الله محمود - محمود مرعى - مروان حمدى - بسام وليد - اسحاقو يعقوبو - محمد هلال - محمد عبد العاطى - عمرو صالح - حسام عرفات - أحمد حسن - بوزاس فاسيلوس - عبد الكبير الوادى - إبراهيم عايش - رفيق كابو - رودنى أنطوى - أحمد رمضان بيكاهم - عمر ميرا - مصطفى الروبى.