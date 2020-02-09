شكرا لقرائتكم صور.. حكاية ظهور حسام حسن داخل الأهلى.. العميد: هتشوفونى بعد كده كتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد حسام حسن، المدير الفنى السابق لفريق سموحة، إلى بيته النادى الأهلى، ولكن هذه المرة للمشاركة فى مباراة كرة خماسية مع بعض النجوم القدامى.

وكانت كاميرا "الخليج 365" فى استقبال عميد لاعبى العالم السابق، وسجلت بعض لمساته الكروية المعهودة عنه، فى تلك المباراة.

وفى تصريح لـ"الخليج 365" أكد نجم مصر الأسبق أنه لا يتذكر آخر مرة ظهر فيها داخل القلعة الحمراء، مشددا علي أن ظروف التدريب وارتباطاته الدائمة ساهمت في ابتعاده لسنوات طويلة.

وقال حسام حسن: "بالطبع سعيد بالتواجد مع مجموعة من نجوم الأهلى على مر التاريخ".

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وأوضح هداف الفراعنة التاريخي أنه سيتواجد خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه بيته حسب وصفه.

وكان العميد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى النادي ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسي مدير فرع الجزيرة وعدد أخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.

وحرص العديد من أعضاء النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع العميد والذي رحل مؤخراً عن تدريب سموحة بسبب سوء النتائج، ليخلفه حماده صدقي في تدريب الفريق السكندري بعد فسخ عقده مع الهلال السوداني.