شكرا لقرائتكم "خماسية الجبلاية" تؤكد على موعد السوبر المصرى فى 20 فبراير.. ولا نية لإلغائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير الجاري بالإمارات في موعدها ولا نية لإلغاءها كما يتردد.

تابع مسئولو اتحاد الكرة إنهاء إجراءات سفر الناديين الأهلي و الزمالك تمت و نفس الأمر لاتحاد الكرة ، مؤكداً أن هناك تنسيق تام بين مجلس أبو ظبي و شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة وتم الاتفاق على إنهاء جميع الأمور الخاصة بخروج مباراة سوبر كبيرة تليق بمصر و الإمارات وتليق بالفريقين الكبيرين الأهلي و الزمالك.

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب دعوة خاصة من مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي لحضور المباراة المُرتقبة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات باستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك ، ومن المقرر أن يتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الفريق في الإمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس للإمارات لدعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة.

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كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لـ مباراة الأهلي والزمالك، واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان لحفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة.