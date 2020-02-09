شكرا لقرائتكم حرس الحدود يتعادل 2-2 مع الجونة فى مباراة "ماراثونية".. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرس الحدود ضد الجونة تعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شهد الشوط الأول من المباراة احتسب الحكم محمد التابعى ركلة جزاء للحرس فى الدقيقة 37 أحرز منها مصطفى جمال هدف التقدم، ثم احتسب ركلة جزاء للجونة فى الدقيقة 42 وأحرز منها أحمد ياسر ريان هدف التعادل، وفى الشوط الثانى أحرز عبد الرحمن خالد الهدف الثانى للحرس فى الدقيقة 49، ثم نجح أحمد ياسر ريان فى ادراك هدف التعادل لفريقه مرة ثانية فى الدقيقة 54.

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حرس الحدود ضد الجونة

وعقب انتهاء المباراة اعترض بشدة أكرم توفيق لاعب وسط الجونة، على حكم المباراة محمد التابعى، خاصة فيما يخص الوقت الضائع الذى احتسب، بالإضافة إلى بعض قراراته التى لم تنال لاعب الجونة، ويراى انها اثرت على مسيرة فريقه خلال الـ 90 دقيقة.

بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة من المباراة، ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول ترتيب الدورى، حيث ارتفع رصيد الحرس للنقطة 19 محتلاً المركز العاشر بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 4 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

حرس الحدود ضد الجونة

ويعد هذا التعادل الرابع بين الفريقين، إلا إنه لم يحدث من قبل أن تعادل الحرس مع الجونة بهدفين لكل منهما، لتصبح تلك النتيجة جديدة فى تاريخ مواجهتهما.

وكان حرس الحدود تعرض للخسارة من الزمالك بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الماضية، بينما حقق فريق الجونة الفوز على وادى دجلة بهدف نظيف فى نفس الجولة.