شكرا لقرائتكم الاسماعيلى ضد الزمالك .. كارتيرون يستبعد إمام عاشور ومحمد صبحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استبعاد كل من الحارس محمد صبحي وإمام عاشور صانع ألعاب الأبيض، من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلى، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى كل من محمد عواد و محمد عبد السلام ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسى كالتالى:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

Advertisements

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وينتظر الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، مجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

ويمتلك الزمالك قبل مباراة الإسماعيلى فى رصيده 28 نقطة ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.