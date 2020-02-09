شكرا لقرائتكم أهلى "99" يكتسح طنطا بسباعية نظيفة فى دورى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق النادي الأهلي مواليد 99 على فريق طنطا بنتيجة 7 / 0 في إطار دوري الجمهورية مواليد 99 ، بينما تعرض الزمالك لهزيمة أمام فريق مصر المقاصة بنتيجة 0 / 2 .



بينما جاءت باقي نتائج مباريات دوري الجمهورية مواليد 99 كالتالي :

دجلة / الإنتاج : 2 / 1

بيراميدز / حرس الحدود 2 / 0

إنبي / طلائع الجيش : 1 / 0

سموحه – المقاولون : 2 / 0

المصري / إف سي مصر 2 / 2

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أسوان / الجونة 2 / 1

الإسماعيلي / الاتحاد 1 / 0

يواصل الأهلي لصدارته لدوري 99 برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز في 17 مباراة و التعادل في 5 لقاءات و هزيمة في مباراة واحدة ، و أحرز لاعبيه 57 هدف وعليه 15 هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً، وأحمد يونس مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيبا، ومحمد حسن مخططا للأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد إخصائيا للتدليك.

من ناحية أخري قرر اشرف صبحى وزير الشاب و الرياضة إحالة طلب النادى الأهلى - بنقل مباراته امام صن داونز بدورى ابطال افريقيا و المقرر لها يوم 28 فبراير الجارى ، لاستاد القاهرة - إلى اتحاد الكرة .

أكد أشرف صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أحال الملف إلى اتحاد الكرة ، فلابد من عودة الأمر إلى الجبلاية ، فالاتحاد هو الذى يدرس الطلب و يعرف الوضع الحالي ، والوزارة ستكون مع مؤسساتها، قائلا : " لازم يرجع القرار لاتحاد الكرة ، هو يدرس ويشوف الوضع ايه واحنا مع مؤسساتنا ، لازم ذات جهة التخصص وهى اتحاد الكرة هو اللى يدرس و يشوف واحنا معاها "