شكرا لقرائتكم غروس: نفقد جهود السومة.. ونواجه فريقاً مميزاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي غياب المهاجم السوري عمر السومة عن مواجهة الوحدة الإماراتي يوم الاثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وقال غروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد إن السومة لن يكون ضمن خياراته بسبب الإصابة، وقال: غياب السومة بات مؤكداً، ولكننا فريق رياضي محترف، وعلينا ألا نتأثر بالغيابات، وإيجاد البديل المناسب دائماً.

وأضاف: نواجه فريقا مميزا، ويمر بأفضل حالاته الفنية، في وقت نلعب مباراة كل 3 أيام، وهو أمر مؤثر على الصعيد البدني، ولكننا جاهزون للمواجهة القارية، ونهدف للفوز بالمباراة وحصد نقاطها كاملة.

وأضاف: نخوض جميع مبارياتنا بحثا عن الفوز بهدف تحقيق البطولات التي نشارك بها كافة هذا الموسم، الدوري السعودي صعب للغاية وقوي، المستويات الفنية فيه متقاربة بين جميع الفرق، ونواجه مصاعب في بعض المباريات، ولكننا نستطيع التعامل مع الانتقادات بشكل مثالي.