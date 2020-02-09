شكرا لقرائتكم غوميز: هدفنا الأول تحقيق لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال عن سعادته بالوجود مع الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهدف الأول له هو الفوز ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال غوميز في تصريحات للموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين: أسجل الكثير من الأهداف لأنني محظوظ جدا باللعب لفريق الهلال، لدي زملاء رائعون داخل الفريق، سواء في التدريب أو خارج الملعب، ونمتلك روحا عالية. لدينا تحديات كبيرة ونتمتع بالطموح ومتفائلون بالمستقبل. وأهم شيء بالنسبة لنا أن نكون أبطال الدوري.

وفيما يتعلق بالمباريات التي يواجه فيها فريقه الهلال نظيره الاتحاد، قال غوميز: مباراتنا ضد الاتحاد رائعة من ناحية الجماهير والأجواء والملعب، ودائما تكون مباراة جيدة لأن هناك العديد من المواهب على أرض الملعب.

واختتم غوميز تصريحاته بتوجيه رسالة للجماهير السعودية قائلا: أريد أن أقول لجميع الجماهير السعودية شكرا على دعمكم في كل جولة. الأجواء في الدوري السعودي للمحترفين رائعة للغاية والدوري يتطور دائما بوجود كبار اللاعبين والمدربين والمنشآت المتطورة. أتمنى أن نسهم في تطور الكرة السعودية، ونحن هنا لمساعدة الجيل الجديد. أتمنى أن تقدم السعودية يوما ما مستويات قوية في كأس العالم.