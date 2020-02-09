بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × الإسماعيلي

كتب: ضياء السقا

يستضيف الإسماعيلي، نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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تشكيل الإسماعيلي

على الجانب الأخر، أعلن ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة الزمالك.

وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد مدبولي - عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف.

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