قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ضربة موجعة لصن داونز.. ومدرب الفريق الجنوب إفريقي يتوعد المارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

أعلن الموقع الرسمي لصندوانز الجنوب إفريقي، عن خضوع جناحه الأيمن ابيلو مورينا، لعملية جراحية، بعد إصابته المروعة، خلال مواجهة فريقه أمام سوبر سبورت في دور الـ16 الأول، من كأس جنوب إفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الجنوب إفريقي، إن اللاعب تعرض لكسر وتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، ومن المقرر إجراء عملية جراحية له.

وحاول مورينا إبعاد كرة عرضية لسوبر سبورت في الدقيقة 69 من المباراة لكنه سقط بشكل خاطيء، مما أدى إلى إلتواء شديد في كاحل القدم.

ووفقًا لتقارير إعلامية في جنوب أفريقيا، فإن اللاعب سيغيب عن صنداونز لعدة أشهر بسبب الإصابة، وقد يمتد غيابه حتى نهاية الموسم.

ويعد مورينا من بين أكثر لاعبي صنداونز صناعة للأهداف خلال الموسم الجاري، بعدما صنع ثمانية أهداف للفريق في جميع البطولات.

مدرب صن داونز يتوعد الأهلي

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وكان بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي صنداونز الجنوب أفريقي، قد قال في تصريحات صحفية، تعليقا على مواجهة الأهلي: "الأمر مرعب، عندما تذهب إلى القاهرة يحترمونك بشكل فائق، من أنا؟ يعاملونني وكأنني بيب جوارديولا أو ما شابه، رغم أنني مجرد مدرب محلي من جنوب أفريقيا".

وعن كيفية التغلب على الأندية العربية، فقال موسيماني: "نلعب بطريقة ثابتة وواحدة من أجل التغلب عن أندية شمال أفريقيا، نعتمد على التمريرات المتتالية لأنهم لا يحبون الركض خلف الكرة".

وأردف: "أندية مصر وشمال أفريقيا تحب السيطرة على الكرة، ولكن إذا أردت أن تحبطهم فعليك ألا تعطيهم الكرة، فقط قم بتنظيم لاعبيك جيدًا لتمرير الكرات ودعهم يركضون خلفك".

واختتم: "راوغهم عقليًا وبعدها ستجدهم يقاتلون بعضهم البعض داخل الملعب، وإذا حدث ذلك فعليك أن تدرك أنك قد قضيت عليهم".

يذكر أن مباراة الأهلي مع صن داونز ستقام يوم 29 فبراير الجاري في القاهرة، في ذهاب ربع نهائي أبطال إفريقيا، على أن يتم تحديد مباراة العودة لاحقًا.

شاهد إصابة نجم صن داونز