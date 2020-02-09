3 تغييرات في تشكيل الزمالك.. والإسماعيلي بالقوة الضاربة

كتب: ضياء السقا أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه به، الإسماعيلي، في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصري الممتاز. تشكيل الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة. خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي. خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. تشكيل الإسماعيلي على الجانب الأخر، أعلن ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة الزمالك. وجاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements خط الدفاع: محمود البدري - إبراهيم أبو اليزيد - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم. خط الوسط: أحمد مدبولي - عماد حمدي - محمود عبد العاطي "دونجا" - عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف. ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 28 نقطة جمعها من 14 مباراة، فيما يأتي الإسماعيلي في المركز التاسع بـ21 نقطة. القنوات الناقلة للدوري القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة. تردد أون سبورت على نايل سات التردد H 10853 معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500 تردد تايم سبورت على نايل سات التردد : 11449

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

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