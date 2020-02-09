كونتي يراهن على نجوم الأندية الإنكليزية لقيادة الإنتر لإحراز الدوري الإيطالي









اسماء السيد - راهنت إدارة إنتر ميلان على المدرب الإيطالي انطونيو كونتي لقيادة الفريق لإحراز لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2010 الذي شهد تحقيقه الثلاثية التاريخية بحصده الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا .

وكان كونتي حرص منذ توليه الجهاز الفني في النادي على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين بارزين ينشطون ضمن صفوف الأندية الإنكليزية خلال الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية.

هذا وأبرمت إدارة إنتر ميلان خمس صفقات مع الأندية الإنكليزية ، نجحوا جميعهم في إثبات أنفسهم في تشكيلة الفريق الأساسية ، حيث شهدت الانتقالات الصيفية استقطاب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من نادي مانشستر يونايتد في صفقة تاريخية للنادي تجاوزت قيمتها 60 مليون جنيه استرليني ليحل محل الأرجنتيني ماورو ايكاردي ، كما تعاقدت مع الجناح التشيلي اليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة من نفس النادي.

واستغل كونتي فتح باب الانتقالات الشتوية ليطلب من إدارة النادي استقطاب ثلاثة لاعبين من إنكلترا ، إذ كانت البداية بإعلان التعاقد مع المخضرم الظهير الإنكليزي آشلي يونغ على سبيل الإعارة من نادي مانشستر يونايتد، كما تم التعاقد مع الجناح النيجيري فيكتور موزيس على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي بعدما سبق له اللعب تحت إشراف كونتي قبل عامين.

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واختتمت إدارة النادي الإيطالي تعاقداتها بإبرام صفقة من العيار الثقيل من خلال استقطاب لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيركسن من نادي توتنهام هوتسبير لقاء 17 مليون جنيه استرليني ، وهو اللاعب الذي خطفه الإنتر من ناديي ريال مدريد الإسباني و مانشستر يونايتد ، حيث عكست هذه الصفقة حرص كونتي على متابعه نجوم الأندية الإنكليزية، والذين يعيشون أوقاتاً غير مريحة في صفوف فرقهم .

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي متخلفا عن المتصدر يوفنتوس بفارق ثلاث نقاط فقط ، كما تأهل لملاقاة نابولي في الدور قبل النهائي في مسابقة كأس أيطاليا .

وعلى الصعيد الأوروبي، تأمل إدارة النادي أن يستعيد الفريق تألقه في مسابقة الدوري الأوروبي التي سبق له ان نال لقبها ثلاث مرات في التسعينات تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي، حيث وضعته قرعة الدور السادس عشر في مواجهة لودوغوريتس البلغاري.