شيفيلد يونايتد إلى المركز الخامس مؤقتا









اسماء السيد - ارتقى شيفيلد يونايتد إلى المركز الخامس موقتا في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، بفوزه على ضيفه بورنموث 2-1 الأحد ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وسجل كالوم ويلسون (13) وجون لوندسترام (84) هدفي الفائز، فيما أتى هدف بورنموث عن طريق بيلي شارب (45+2).

ورفع شيفيلد رصيده إلى 39 نقطة، مقابل 26 نقطة لضيفه في المركز السادس عشر.

وتم تأجيل مباراة مانشستر سيتي ووست هام التي كانت مقررة الأحد أيضا بسبب الأحوال المناخية السيئة في مانشستر.

Advertisements

وقال سيتي في بيان له "نظرا الى الأحوال الجوية القاسية (...) ومع الأخذ في الاعتبار مصلحة المشجعين والموظفين، تم إرجاء مباراة اليوم".

وأكد النادي ان هذا القرار اتخذ بالتشاور مع الفريق الزائر، مشيرا الى ان الموعد الجديد للقاء سيتم اعلانه في وقت لاحق.

وأتى تأجيل المباراة ضمن سلسلة من خطوات مماثلة طالت نشاطات رياضية عدة في إنكلترا بسبب العاصفة "سيارا" التي تسببت بأمطار غزيرة ورياح شديدة في مناطق مختلفة من المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، ما اثر على وسائل النقل، وسط دعوات من السلطات للسكان بعدم الخروج من منازلهم سوى في حالات الضرورة.

ملخص المباراة: