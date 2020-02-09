اسماء السيد - عاد النجم الكبير و أحد أساطير WWE و نجم قاعة المشاهير جولدبيرج من جديد بعد غياب و لكن هذه المرة كان بهدف تحدي بطل اليونفيرسال "ذا فيند" براي وايت الذي قهر كل من واجهه سابقاً، حيث تم الإعلان عن أن مواجهة ستجمع بينهما في عرض سوبر شوداون الذي سيقام بالمملكة العربية السعودية بالرياض في القاعة الدولية في البوليفارد بمدينة الرياض يوم الخميس ٢٧ فبراير الجاري.
النزال يعد بالكثير من الاثارة خاصة و أنها المواجهة الأولى من نوعها بين النجمين.
فيا ترى هل يقدر جولدبيرج على حصد لقب اليونفيرسال من جديد ؟ أم يكون ل"ذا فيند" براي وايت رأي اخر و يدافع بنجاح عن لقبه؟
كما تم الإعلان في عرض سماكداون بأن رومان رينز سيواجه كينج كوربن في نزال داخل قفص حديدي ليدخلوا في فصل جديد في العداوة بينهما التي استمرت خلال الأسابيع و الأشهر الماضية.
رومان رينز هو من طلب أن يكون نزاله مع كينج كوربن داخل قفص حديدي ترى هل يكون هذا في مصلحته ؟ من برأيكم سينتصر في هذا النزال المرتقب ؟
وسيشهد عرض سوبر شوداون الرياض أيضاً نزالين آخرين تم الإعلان عنهما مسبقاً وهما :
كانت هذه تفاصيل خبر WWE تعلن عن نزالين من العيار الثقيل في سوبر شوداون السعودية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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