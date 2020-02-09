بث مباشر برشلونة وريال بيتيس يلا شوت Yalla Shoot مشاهدة مباراة برشلونة BarceloNa اليوم كورة ستار بدون تقطيع لايف

بث مباشر برشلونة وريال بيتيس يلا شوت Yalla shoot Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة كورة ستار مباشر الاسطورة، حيث يلتقي العملاق الكتالوني برشلونة مع ريال بيتيس مساء ليلة الأحد خارج الحدود الكتالونية على ملعب بينتو فيامارين، ضمن مباريات الاسبوع 23 من الليجا الأسبانية حيث يفتقد البارسا اليوم لخدمات مدافعه جيرارد بيكيه للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، بينما تم استدعاء المدافع الشاب، رونالد أراوخو ليدخل القائمة لهذا اللقاء المرتقب وبشدة، يلا شوت برشلونة.

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس كورة لايف أون لاين يلا شوت برشلونة بث مباشر live، ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة سيدخل لقاء اليوم بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: ألبا، أومتيتي، لينجليه، سيميدو، خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، فيدال، خط الهجوم: جريزمان، ميسي، روبيرتو، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي بيتيس في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

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يلا شوت برشلونة بث مباشر كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس لايف بدون تقطيع بجودات مختلفة، ومن جانبه أكد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، جاهزية فريقه لخوض مواجهة ريال بيتيس حيث قال سيتين، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي وللجهاز الفني، لقد أمضينا عامين رائعين ولدينا علاقة خاصة مع بيتيس، ومعرفة عميقة بهؤلاء اللاعبين، وأعتقد أنها ستكون مواجهة مُعقدة، وسيتوجب علينا الظهور بشكل جيد”.

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