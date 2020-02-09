شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يتألق ويمنع تقدم الإسماعيلي عن طريق الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في انقاذ مرمي فريقه من فرصة الهدف الأول للإسماعيلي بعدما تصدى لانفراد صريح من محمد الشامي لاعب الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، على إستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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وجاء تشكيل الزمالك في المباراة مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفي الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقي، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى: محمد فوزي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمود البدري، إبراهيم أبو اليزيد، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، وفي الوسط محمود دونجا، عماد حمدي، محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي، ومهاجم وحيد هو فخر الدين بن يوسف.