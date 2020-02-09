شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والإسماعيلى فى قمة أولاد العم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت أول 15 دقيقة بين الزمالك والإسماعيلى، بالتعادل السلبى بين الفريقان فى المباراة المُقامة بينهما حاليًا، على ستاد الإسماعيلية، فى الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى، فى خط الوسط، مصطفى محمد، فى الهجوم".

وجاء تشكيل الإسماعيلى مكون من:" محمد فوزى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد فى خط الدفاع، محمود دونجا وعماد حمدى وأمامهما محمد الشامى وأحمد مدبولى وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، فخر الدين بن يوسف فى خط الهجوم".

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جاءت بداية المباراة، هادئة، قبل أن يحتسب محمود عاشور حكم اللقاء فى الدقيقة 4 ركلة حرة المباشرة للزمالك ليتقدم لها المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق ويمرر الكرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء وإرتقى لها فرجاني ساسي لكن جاءت الرأسية من جانبه غير متقنة لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الإسماعيلى دون خطورة وتبادل الفريقان الهجمات بعد ذلك دون جدوى على المرمى وتوقف اللعب فى الدقيقة 10 بسبب تغيير طارق حامد لاعب الوسط لحذائه قبل أن يتم استئنافه سريعا.