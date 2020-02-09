شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلية .. الدراويش يهزمون الزمالك 2 / 1 في صفقات الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإسماعيلى في التفوق على الزمالك بصفقات الميركاتو الشتوى، حيث تعاقد مسئولو الدراويش مع لاعبين و هما المهاجم الدولى الأوغندى “باتريك كادو” قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى، والتونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودي.

بينما قام الزمالك بقيد الكونغولى كابونجو كاسونجو ، حيث أن الفريق الأبيض كام استبدالا وحيدا فى قائمته واستغله مسئولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.

و انطلقت مباراة فريق الزمالك مع نظيره الإسماعيلى في السابعة و النصف مساء على ملعب إستاد الإسماعيلية في إطار ختام الدور الأول بالدورى الممتاز .

وجاء تعاقد الإسماعيلى مع المهاجم الأوغندى لتلبية احتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب.

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لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.

فيما يفقد الإسماعيلى جهود عدد من لاعبيه فى مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.