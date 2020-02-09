شكرا لقرائتكم خبر عن "سبوع" كيان محمد صلاح فى نجريج أم ليفربول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى خبرًا سارًا أمس، بعدما رزق الفرعون بمولودته الثانية "كيان" لتصبح أحدث عضو فى عائلته التى تتكون من زوجته ماجى وابنته مكة التى رزق بها فى 2014 وأتمت عامها الخامس فى أكتوبر الماضى، حيث ولدت بأحد مستشفيات العاصمة الإنجليزية لندن عندما كان صلاح لاعبًا فى صفوف تشيلسى، وجاء الدور على ليفربول لتصبح مسقط رأس مولودته الجديدة كيان. يستعد محمد صلاح للاحتفال بمولودته الجديدة كيان الكل يتساءل عن طريقة الاحتفال هل ستكون على الطريقة الأوروبية بحفل عشاء لزملائه فى ليفربول؟ أم ستكون على الطريقة المصرية بسبوع ومنخل وهون فى نجريج؟ جدول محمد صلاح سيكون مزدحما فى الأسبوع المقبل Advertisements وحصل الفرعون على راحة فى الوقت الحالى تنتهى قبل مباراة السبت المقبل يحل ليفربول ضيفا على نوريتش سيتى يوم السبت 15 فبراير ويخرج مرة أخرى لمواجهة أتلتيكو مدريد فى دورى الأبطال الثلاثاء 18 فبراير وبعدها سيمتلك محمد صلاح 5 أيام أخرى بعد مباراة أتلتيكو فى إسبانيا وقد تكون تلك الفترة هى المتاحة للاحتفال بالمولودة الجديدة وبعدها سيخوض محمد صلاح مباراة كل 3 أو 4 أيام فهل يحتفل صلاح بسبوع المولودة الجديدة حاليا أم ينتظر لنهاية الموسم؟

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