شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن قائمة الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش.. ضم بادجى واستبعاد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الإثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – أحمد الشيخ – وليد سليمان – محمود عبدالمنعم «كهربا» – جيرالدو – محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: مروان محسن – جونيور أجايي – أليو بادجي.

Advertisements

واستبعد الجهاز الفني رمضان صبحي صانع العاب الفريق لاستمرار معاناته من الإصابة، فيما كانت المفاجأة بضم بادجى المتواجد فى بلاده لتجديد جواز سفره، ولم يخض اى تدريب مع الفريق استعدادا لمباراة الطلائع، وعاد للقائمة رامى بيعة بعد غيابه عن اللقاء الماضي للإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الإثنين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد فى الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران اليوم وتشهد قائمة المباراة استمرار غياب رمضان صبحى لعب الفريق الذى مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين على أفضل صورة ويدفع بهم وهم فى جاهزية تامة، خاصة فى ظل المرحلة الصعبة فى الفترة المقبلة، وتتضمن عدة مباريات مهمة وصعبة فى أكثر من بطولة سواء الدورى الممتاز بمواجهة المصرى الجمعة المقبل، والزمالك يوم 24 فبراير فى قمة الدور الأول، وأيضا مواجهة الزمالك فى السوبر المحلى وصن داونز فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.