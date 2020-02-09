شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل مع الحرس 2 - 2 ويستمران فى المنطقة الدافئة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق الجونة مع حرس الحدود بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

شهد الشوط الأول من المباراة احتسب الحكم محمد التابعى ركلة جزاء للحرس فى الدقيقة 37 أحرز منها مصطفى جمال هدف التقدم، ثم احتسب ركلة جزاء للجونة فى الدقيقة 42 وأحرز منها أحمد ياسر ريان هدف التعادل، وفى الشوط الثانى أحرز عبد الرحمن خالد الهدف الثانى للحرس فى الدقيقة 49، ثم نجح أحمد ياسر ريان فى ادراك هدف التعادل لفريقه مرة ثانية فى الدقيقة 54.

وعقب انتهاء المباراة اعترض بشدة أكرم توفيق لاعب وسط الجونة، على حكم المباراة محمد التابعى، خاصة فيما يخص الوقت الضائع الذى احتسب، بالإضافة إلى بعض قراراته التى لم تنال لاعب الجونة، ويراى انها اثرت على مسيرة فريقه خلال الـ 90 دقيقة.