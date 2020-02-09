شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستبعد إمام عاشور وصبحى من مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، كل من الحارس محمد صبحي وإمام عاشور صانع ألعاب الأبيض، من قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلى، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى كل من محمد عواد و محمد عبد السلام ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي وكاسونجو.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسى كالتالى: