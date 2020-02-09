عمرو جمال وديارا علي رأس قائمة الطلائع لمواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اليوم الأحد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الأهلى والمقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، حيث خاض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة . وضمت القائمة كل من : " محمد بسام وكريم طارق وعلي الفيل وعاصم صلاح ومهند لاشين وأحمد سمير وفرانك ستيفن وكيفين موهير ومصطفي محمود وأبو بكر ديارا وناصر منسي وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وخالد سطوحي ومحمد شحاته وعمرو جمال وحسام باولو وأحمد سامي . وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات الاهلى المحلية والافريقية تمهيداً للتعرف على نقاط القوة والضعف للمارد الاحمر قبل المباراة المرتقبة، وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبيه من خطورة ضياع التركيز فى الاوقات الأخيرة من المباريات حتى لايتعرض الفريق لضياع مجهوده بالكامل واستقبال أهداف مثلما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بيراميدز فى الثوانى الأخيرة ليحول تأخره بهدف لفوز بهدفين فى الثوانى القاتلة . Advertisements يغيب عمار حمدى لاعب طلائع الجيش عن صفوف فريقه فى مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود الإعارة مع القلعة الحمراء. واستعاد الغزال عمرو جمال فورمته الفنية حيث سجل هدفين فى المباراتين الاخيرتين للطلائع بتسجيله هدفاً فى شباك مصر المقاصة ثم هدفاً فى شباك نادى مصر بعد غياب طويل عن التهديف . وحقق طلائع الجيش فوزاً كبيراً فى مباراته الاخيرة بالدوري على حساب نادى مصر بأربعة أهداف دون رد ليقفز 4 مراكز بجدول المسابقة ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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