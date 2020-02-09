شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى.. وعودة ثنائية ساسى وحامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للزمالك، تشكيل مواجهة الإسماعيلى، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية، في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويرتبط الزمالك عقب مباراة الإسماعيلى، بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 20 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهُزم فى 7 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، تقابل الزمالك والإسماعيلى خلال 113 مباراة فى الدورى الممتاز، وكانت أول مباراة جمعتهما عام 1948، وانتهت بفوز الدراويش، بهدفين دون رد.

وحقق الزمالك الفوز فى مواجهات أولاد العم خلال 48 مباراة، فيما تعادل الفريقين فى 33 مواجهة بواقع 14 تعادل إيجابيًا و19 تعادل سلبيًا، فيما فاز الإسماعيلى فى32 مباراة، سجل الزمالك سجل 139 هدفًا فى شباك الدراويش، بينما تمكن أبناء الاسماعيلية من هز شباك ميت عقبة 118 مرة، على مدار تاريخهما فى الدورى ليتفوق الزمالك بفارق 21 هدف.