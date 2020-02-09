شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل النادى الأهلى.. حسام حسن لـ"سوبر كورة": هتشوفونى كتير بعد كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد حسام حسن، المدير الفنى السابق لفريق سموحة، إلى بيته النادى الأهلى، ولكن هذه المرة للمشاركة فى مباراة كرة خماسية مع بعض النجوم القدامى.

وكانت كاميرا "سوبر كورة" فى استقبال عميد لاعبى العالم السابق، وسجلت بعض لمساته الكروية المعهودة عنه، فى تلك المباراة.

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وفى تصريح لـ"سوبر كورة" أكد نجم مصر الأسبق أنه لا يتذكر آخر مرة ظهر فيها داخل القلعة الحمراء، مشددا علي أن ظروف التدريب وارتباطاته الدائمة ساهمت في ابتعاده لسنوات طويلة.

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وكان العميد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى النادي ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسي مدير فرع الجزيرة وعدد أخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.

وحرص العديد من أعضاء النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع العميد والذي رحل مؤخراً عن تدريب سموحة بسبب سوء النتائج، ليخلفه حماده صدقي في تدريب الفريق السكندري بعد فسخ عقده مع الهلال السوداني.