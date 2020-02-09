شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. وزير الرياضة يحيل ملف مباراة الأهلى وصن داونز إلى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اشرف صبحى وزير الشاب و الرياضة إحالة طلب النادى الأهلى - بنقل مباراته امام صن داونز بدورى ابطال افريقيا و المقرر لها يوم 28 فبراير الجارى ، لاستاد القاهرة - إلى اتحاد الكرة .

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أكد أشرف صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه أحال الملف إلى اتحاد الكرة ، فلابد من عودة الأمر إلى الجبلاية ، فالاتحاد هو الذى يدرس الطلب و يعرف الوضع الحالي ، والوزارة ستكون مع مؤسساتها، قائلا : " لازم يرجع القرار لاتحاد الكرة ، هو يدرس ويشوف الوضع ايه واحنا مع مؤسساتنا ، لازم ذات جهة التخصص وهى اتحاد الكرة هو اللى يدرس و يشوف واحنا معاها "

كان النادي الأهلي قام بمخاطبة كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب دور الـ8 بدوري رابطة الأبطال يوم 29 فبراير الجاري باستاد القاهرة..

جاء ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية. وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال.