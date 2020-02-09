شكرا لقرائتكم خبر عن أبشِر يا سعد .. هؤلاء حاربوا السرطان في الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتمنى رفع كأس فوز الزمالك بالسوبر في الامارات .. كلمات قالها سعد محمد ناشئ فريق الزمالك خلال رحلته مع مرض السرطان بالدم ، و الذى يعانى منه منذ عام ، ويخضع حاليا للعلاج من المرض الذى أصابه ، و أبعده عن المستطيل الأخضر .

سعد محمد أحدث المنضمين لقائمة محاربو السرطان

و شهدت الساعات الماضية تعاطف رواد السوشيال ميديا مع سعد محمد ناشئ الزمالك ، و الذى أصبح حديث الصباح و المساء في الوسط الرياضى عامة و لاعبى الكرة خاصة ، بعد أن كشف عن معاناته مع المرض .

وأكد سعد أنه مريض منذ عام ويخضع للعلاج الكيماوى إلا ان والده اخفى ذلك حتى لا يساعده أحد على رحلة كفاحه ذد المرض .

ولا يٌعد سعد أول المحاربين مع مرض السرطان في الملاعب ، بل سبقه الكثيرون ، و استطاعوا الفوز في المعركة مع الغول الذى يغتال أحلام الكثير والكثير بين ثانية وأخرى .

ومن بين الجنود التي انتصرت في معركتها مع المرض أيمن شوقى نجم الاهلى السابق والذى كشفت التقارير الطبية والفحوصات التى أجراها قناص الأهلى السابق بالولايات المتحدة الأمريكية عن إصابته بمرض سرطان الكلى دون أية مقدمات، بعد أن تعرض لكدمة قوية خلال إحدى المباريات التى خاضها مع أصدقائه بولاية فيرجينيا، والتى توقع أن تكون كدمة قوية على أقصى تقدير، إلا أن الأطباء أكدوا أنه يعانى من سرطان فى الكلى ، ويقدر الورم الكلى المصاب به شوقى مساحته 6 سم ، وهو ما جعله يعانى من حالة نفسية سيئة هو وأسرته بسبب المرض التى تعرض له فجأة دون سابق إنذار ، و خضع لعملية جراحية لاستئصال المرض ، و يعيش حاليا في أمريكا ، و يتواجد في مصر كل فترة وأخرى ومنها الإدلاء بصوته في انتخابات القلعة الحمراء .

وبالانتقال الى الملاعب العالمية نجد عدة نجوم بارزين استطاعوا البقاء و الانتصار في المعركة ، منهم ..

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ارين روبن

اريين روبن لاعب بايرن ميونخ الالمانى ، والذى أصيب بسرطان الخصية عام 2004 ، و نجح في الشفاء من المرض وعاد للملاعب مرة أخرى ، و استكمل مسيرته الكروية ، وحقق دورى ابطال اوربا مع بارين عام 2013 .

الان ستوبس

و داهم نفس المرض الاسكتلندى الان ستوبس لاعب ايفرتون الانجليزى السابق والذى أًصيب بسرطان البروستاتا أيضا عام 1999 لكنه انتصر على المرض و ساهم مع فريقه سيلتك في الفوز بالدورى حتى اعتز لعام 2008 .



جوناس جوتيريز

وكذلك الأرجنتيني جوناس جوتيريز الذى أصيب بنفس المرض في البروستاتا عام 2013 ، وقت كان لاعبا في نيوكاسل الإنجليزي وبعد الخضوع لفترة العلاج ، سجل مع الفريق هدفا هاما تسبب في بقاء نيوكاسل بالدوري الإنجليزي 2014.

ومن المحاربون أيضا الفرنسي أبيدال لاعب برشلونة السابق، والذى تعرض للإصابة بسرطان الكبد ، وخضع لعملية جراحية ، و عاد مرة أخرى للمستطيل الأخضر ، و تألق مع ناديه قبل ان يعلن الاعتزال.

ومن سرطان البروستاتا الى سرطان القولون ، حيث أصيب دارين فليتشر لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى بمرض سرطان القولون 2009 ، و بعد غياب بسبب المرض ، عاد ليدافع عن فريقه وبعد غياب بسبب المرض عاد اللاعب يدافع عن الوان فريقه، و انتقل بين عدة اندية منها ويست بروميتش