حمدي فتحي يكشف موعد عودته للتدريبات الجماعية مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، أنه سوف يتوجه إلي ألمانيا يوم 25 من الشهر الجاري لإجراء فحص طبي جديد من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

وقال حمدي فتحي، في تصريحات عبر قناة الأهلي اليوم الأحد: "أسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي وسوف أسافر ألمانيا يوم 25 من الشهر الجاري، لمقابلة الطبيب الألماني في اليوم التالي مباشرة."

وتابع: "الطبيب الألماني أخطرني بأني سوف أنتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي في نهاية يهر مايو المقبل."

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وعن حضوره المباريات قال: "قبل ما أكون لاعب في الأهلي أنا مشجع وأكون سعيد بحضور مباريات الأهلي والتواجد وسط اللاعبين."

وأوضح: "الأهلي يسير بشكل جيد في بطولة الدوري ونركز في هذا الموسم حتى لا يحدث مثل الموسم الماضي."

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في غضروف الركبة شهر نوفمبر الماضي، أثناء التواجد في معسكر منتخب مصر استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا.