بعد إصابته أمام الأهلي.. غياب عمر جابر عن بيراميدز لمدة 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
أعلن الجهاز الطبي بنادي بيراميدز المصري، اليوم الأحد، غياب اللاعب عمر جابر عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.
وذكر الجهاز الطبي اليوم الأحد أنه بعد إجراء الأشعة والفحوص الطبية الشاملة، تبين إصابة عمر جابر بتمزق في الترقوة وسيغيب على إثره لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.
ووضع الجهاز الطبي برنامجا علاجيا وتأهيليا لعمر جابر على أمل تجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وأصيب اللاعب خلال مواجهة الأهلي يوم الخميس الماضي بالدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس بالدوري المصري برصيد 26 نقطة، ويستعد لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء.
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