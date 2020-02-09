بهدف +90.. كوكا يقود أوليمبياكوس لفوز قاتل على اتروميتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس، فريقه لتحقيق الفوز على أتروميتوس، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري اليوناني.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح أولمبياكوس بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي، عقب الدقيقة 90 .

ويعد هذا هو الهدف الأول لأحمد حسن كوكا مع فريقه أولمبياكوس، بعد مرور 3 مباريات.

وبتلك النتيجة، حافظ فريق أولمبياكوس على صدارة الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند 26 نقطة بالمركز التاسع.