محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس، فريقه لتحقيق الفوز على أتروميتوس، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري اليوناني.
وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح أولمبياكوس بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي، عقب الدقيقة 90 .
ويعد هذا هو الهدف الأول لأحمد حسن كوكا مع فريقه أولمبياكوس، بعد مرور 3 مباريات.
وبتلك النتيجة، حافظ فريق أولمبياكوس على صدارة الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند 26 نقطة بالمركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر بهدف +90.. كوكا يقود أوليمبياكوس لفوز قاتل على اتروميتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.