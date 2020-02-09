الاختبار الأخير قبل الزمالك.. الترجي يسقط أمام متذيل الترتيب بالدوري التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سقط فريق الترجي التونسي حامل لقب الدوري وبطل دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بالتعادل الإيجابي أمام اتحاد تطاوين بهدف لكل جانب في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر.

الترجي لم يستغل خوض المباراة على ملعبه وبين جماهيره في لقاء أقيم على الملعب "الأوليمبي" برادس؛ ليخرج بنقطة أمام متذيل الدوري التونسي.

أهداف المباراة افتتحت عن طريق فوسيني كوليبالي في الدقيقة 52 من زمن أحداث المباراة، إلا أن محمد علي بن عبدالسلام استطاع أن يسجل التعادل في الدقيقة 69.

على الرغم من التعادل إلا أن الترجي ظل في صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة؛ ليصبح على بعد عشر نقاط من ملاحقه الاتحاد المنستيري، في المقابل عاد اتحاد تطاوين بنقطة ثمينة؛ ليصبح رصيده تسع نقاط في المركز الأخير.

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وتعد هذه المباراة هيّ الأخيرة للترجي قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك في اللقاء الذي سيقام يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة".

ويخوض الترجي مباراة السوبر باعتباره بطلاً لدوري أبطال أفريقيا، والذي تحقق على حساب الوداد البيضاوي المغربي، في المقابل توّج الزمالك بلقب الكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية موقعتي الذهاب والإياب (1-1).

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الترجي في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيًا، حيث سيستضيف أبناء ميت عقبة مباراة الذهاب في مصر خلال الشهر الجاري، في المقابل ستقام موقعة الإياب في مارس المقبل على الملعب "الأوليمبي" برادس.

جدير بالذكر أن الترجي خاض لقاء السوبر بالموسم الماضي، أيضًا أمام الرجاء البيضاوي المغربي إلا أن بطل المغرب حقق اللقب بالفوز (2-1) في مباراة أقيمت بالدوحة.