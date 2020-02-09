"كاف" يرد في بيان رسمي على "مزاعم الفساد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا أعلن خلاله احتفاظه بحق مقاضاة وسائل الإعلام التي تروج لما وصفه بـ"الشائعات" خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير إعلامية أجنبية قد تطرقت خلال الساعات الماضية للحديث عن وجود شبهات فساد مالي داخل كاف، وفقًا لما جاء في تقرير لشركة مراجعة حسابات الاتحاد الأفريقي، حسب ما ذكرت.

ورد كاف على التقارير في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي:

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"الإصلاحات الهيكلية داخل كاف ستظل مستمرة على الرغم من محاولات تسريب هذه العملية لوسائل الإعلام، وتحتفظ اللجنة التنفيذية بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقومون بتأليف هذه الشائعات والإدعاءات غير الصحيحة والتي لا اساس لها، والتي تم تداولها لعدة أيام عبر شبكات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.

وإدراكًا منها لوجود قصور في إدارة شئون كاف وإرث الإدارة لأكثر من 30 عامًا، فإن اللجنة التنفيذية وافقت على إجراء مراجعة عامة للحسابات في 11 أبريل 2019، وهي نفسها اللجنة التي طلبت من الاتحاد الدولي "فيفا"، عقد شراكة لمدة ستة أشهر لتسريع عملية الإصلاحات.

العديد من التدابير الهيكلية تم إتخاذها قبل وأثناء الشراكة مع فيفا، والتي تتعلق بتدابير الحوكمة والإدارة اليومية لشئون كاف، وبالتالي سوف نستمر في طريق الإصلاح ورفع كاف إلى أفضل المعايير الدولية، ولا يمكن أن تتحقق إدارة التغيير بعد عدة عقود من الإدارة الحرفية في غصون أسابيع قليلة، واللجنة التنفيذية عازمة على الانتهاء من تغيير شكل كاف خلال فترة الولاية الحالية.