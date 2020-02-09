ريان يقود الجونة لتعادل ثمين أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فشل فريق حرس الحدود في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري بالتعادل الإيجابي الذي تحقق أمام الجونة بهدفين لكل فريق في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من عمر البطولة المحلية.

ولم يحقق الحدود أي فوز منذ خمس مباريات حيث يعود آخر انتصار لرفاق طارق العشري كان على حساب طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد.

في المقابل، عاد الجونة مقتنصًا نقطة ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي.

وأصبح ترتيب حرس الحدود في المركز العاشر برصيد 19 نقطة متفوقًا على الجونة بفارق الأهداف والذي يحتل الترتيب الحادي عشر.

تفاصيل المباراة:

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حصل حرس الحدود على ضربة جزاء في الدقيقة 37، تصدى لها مصطفى جمال ليسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 42 من زمن أحداث المباراة سجل أحمد ياسر ريان هدف التعادل للجونة من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (1-1).

ومع حلول الدقيقة 50 من زمن أحداث المباراة عاد عبد الرحمن جبنة ليعيد التفوق لصالح حرس الحدود بهدف ثان في المباراة لتصبح النتيجة (2-1) أمام الجونة.

وشهدت الدقيقة 55 هدفًا لصالح الجونة بعدما سجل أحمد ياسر ريان هدفه الثاني في المباراة والتعادل لفريقه بعد كرة رأسية رائعة منه لتصبح النتيجة (2-2).

تشكيل حرس الحدود: أحمد السعدني - عبد الله جمعة - خالد سامي - مصطفي الزناري - مصطفى مارسيلو - مصطفى جمال - أحمد فيليكس - حامد الجابري - جريندو - عبد الرحمن جبنة أنطوني لوكاسا.

تشكيل الجونة: إسلام طارق - جوناثان نجويم - لؤي وائل - محمد نجيب - باسم علي - سيرچ أكا - أكرم توفيق - عمرو عبد الفتاح "عموري" - عمرو بركات - إسلام محارب - أحمد ياسر ريان.