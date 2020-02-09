فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، التي تقام مساء غد الإثنين في الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة المدافع رامي ربيعة، بعدما غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، بسبب الطرد، وغياب اللاعب محمود وحيد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان، محمود عبدالمنعم "كهربا"، جيرالدو، محمد مجدي" أفشة".

خط الهجوم: مروان محسن، جونيور أجايي، أليو بادجي.