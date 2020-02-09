فخر الدين بن يوسف يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، لمواجهة الزمالك في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز. وقرر المدرب الفرنسي، الدفع باللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف في خط الهجوم بجوار محمد الشامي. واختار جوميز تشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزي. Advertisements خط الدفاع: محمود البدري، إبراهيم ابو اليزيد، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم. خط الوسط: أحمد مدبولي، عماد حمدي، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: محمد الشامي، فخر الدين بن يوسف. ويحتل الزمالك قبل مواجهة الليلة، المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

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