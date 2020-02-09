"3 تغييرات دفاعية".. تعرف على تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17 من بطولة الدوري.

تشكيل الزمالك سيشهد العديد من التغييرات خاصة في الجانب الدفاعي بداية من مشاركة أحمد عيد لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من حازم إمام، في المقابل سيلعب عبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من محمد عبد الشافي.

محمد عبد الغني سيظهر في الجانب الدفاعي بجانب محمود علاء لتعويض غياب محمود حمدي "الونش" والذي يغيب بسبب عقوبة الإيقاف عقب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

تشكيل الزمالك سيشهد مشاركة ثنائي وسط الملعب الدولي التونسي فرجاني ساسي ليكون بجانب طارق حامد.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل على الشكل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انتصار جديد في بطولة الدوري عقب الفوز على حرس الحدود في الجولة الماضية (2-0)، في المقابل يتطع الإسماعيلي صاحب الملعب في مباراة اليوم لاستعادة طريق الانتصارات عقب الخسارة في الجولة الماضية على حساب أسوان (2-1).

جدير بالذكر أن الزمالك يتواجد حاليًا في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي متصدر الترتيب، في المقابل يتواجد الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.