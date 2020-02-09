تشكيل الزمالك الرسمي ضد الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيلته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعدقليل ببطولة الدوري.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :
حراسة المرمى : محمد أبو جبل
خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
أمامهما: محمد اوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مصطفى محمد
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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