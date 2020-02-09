تشكيل الزمالك الرسمي ضد الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيلته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل ببطولة الدوري. قليل ببطولة الدوري. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود Advertisements علاء – محمد عبد الغني – أحمد عيد. علاء – محمد عبد الغني – أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهما: محمد اوناجم – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمد الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7

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