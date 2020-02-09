رابط كورة اون لاين.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة مساء اليوم، الأحد، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي في الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

الزمالك يدخل المباراة وفي رصيده 28 نقطة ليحتل بهم المركز الثالث في الترتيب، بعدما خاض 14 مباراة فقط، ويتبقى له مؤجلتين.

أما الإسماعيلي فخاض جميع مبارياته في الدور الأول حتى الآن، لكنه حصد 21 نقطة ليحتل بهم المركز التاسع في الجدول.

الزمالك يرغب في حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الاقتراب من المقاولون العرب صاحب المركز الثاني في الترتيب برصيد 32 نقطة، ويتبقى مباراة مؤجلة لهما سويًا.

فوز الزمالك على الإسماعيلي سيمنحه فرصة للوصول إلى المركز الثاني في الدوري إذا استطاع التغلب

على المقاولون في مؤجلتهما التي لم يحدد موعدًا لها بعد.

أما رغبة الإسماعيلي في الانتصار فتأتي من أجل التقدم نحو بالترتيب نحو أحد المركزين السادس أو السابع، حسب فارق الأهداف مع سموحة الذي يمتلك 24 نقطة.

المباريات الأخيرة بين الفريقين عرفت غلبة للزمالك، إذ يرجع آهر انتصار للإسماعيلي في الدوري المصري لشهر أبريل 2018 عندا تفوق بثلاثة أهداف لواحد.

لكن بعد تلك المباراة، تفوق الإسماعيلي ثلاث مرات، كان أولهم في كأس مصر 2018 بأربعة أهداف لواحد، ثم خلال مباراتي الموسم الماضي من الدوري المصري بهدفين نظيفين، وثلاثة أهداف

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لواحد على التوالي.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بقائمة تشهد عودة الثنائي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، لكنها تشهد عدم تواجد عمر السعيد واستمرار غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا".

أما ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي فيخوض اللقاء بقائمة تشهد تواجد الدولي الأوغندي باتريك كادو للمرة الأولى، مع التونسي فخر الدين بن يوسف صانع الألعاب.

مباراة الزمالك مع الإسماعيلي هي الأولى له في فبراير المثير، والذي سيلتقي بعدها بخمسة أيام مع الترجي، ثم مواجهتين مع الأهلي في 20 و24 من الشهر نفسه، قبل أن يختتمه بمواجهة الفريق التونسي مجددًا أحد اليومين الأخيرين من الشهر.

ويطمح الزمالك لاستغلال الإسماعيلي ليكون دفعة له في مواجهاته القوية المقبلة، والتي ينافس خلالها الفريق على بطولتي كأس السوبر الأفريقي والمحلي، ومن ثم التأهل لقبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

بطاقة المباراة

الفريقان: الإسماعيلي والزمالك

الموعد: 07:30م بتوقيت القاهرة

المكان: استاد الإسماعيلية

القناة الناقلة: أون سبورت، تايم سبورتس